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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:30

Литвину дали 13 суток за драку в медиалиге. Говорят об отправке на СВО и уголовном деле

Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку в матче медиалиги
Артем Белинин
Корреспондент
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Михаил Литвин в суде.
Фото Известия
Он уже пожалел о случившемся.

Блогер и президент медиафутбольной команды Lit Energy Михаил Литвин арестован на 13 суток. 12 октября на матче медиалиги между Lit Energy и «СКА-Ростов» Басты он ударил болельщика красно-синих Сергея Маугли в ответ на то, что с трибун неслись оскорбления в адрес блогера. Фанат также задержан на 13 суток — за нецензурную брань в сторону Литвина.

Извинения не помогли

Драка привела к большому скандалу — сперва внутри самой медиалиги. Ее президент Николай Осипов оперативно заявил, что Литвину грозит длительная дисквалификация: «Я все не видел, но того, что посмотрел, мне кажется, вполне достаточно, чтобы говорить о какой-то долгосрочной дисквалификации. Это может быть больше, чем до конца сезона? Конечно, будем разбираться, само собой. Это же идиотизм — то, что мы видим. Я думаю, это очевидно. Та реакция, которая последует, будет максимально справедлива...» — цитирует Осипова Telegram-канал «Крысева». Позднее Литвин был отстранен от медиалиги на полгода.

Тучи начали сгущаться и над самой медиалигой. Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» заявил, что проект может быть закрыт: «После этого, конечно, могут рассматриваться варианты регулирования любительского спорта. Основателям медийной лиги надо внимательно отнестись к данному инциденту, ведь на ровном месте проект может быть закрыт, и все, ведь кто-то спровоцировал на данный инцидент.

 
Баста (слева) и Михаил Литвин (справа). Скандал в Медиалиге. Блогер Литвин ударил фаната «СКА-Ростов» и поругался с Бастой

Нужно более четко прописать регламент: что можно, что нельзя, какая ответственность будет. Но в любом случае бить морды — это точно нарушение законодательства. За это может быть принята административная, а в особых случаях и уголовная ответственность. Литвин — известный человек, и этот инцидент может повлиять и на его будущую карьеру», — заявил депутат.

Сам Литвин, видимо, осознав, что произошло, на суде извинился: «Правильные мысли приходят после случившегося. Времени отмотать нет. Если бы отмотать, не сделал бы так. Вину признаю. Больше такого не повторится, Ваша честь», — приводит слова блогера Telegram-канал Mash.

Но это не помогло — как уже упоминалось выше, свои 13 суток Михаил все равно получил.

Дальше — больше. Возможно

Но на этом проблемы Литвина явно не закончатся. Инцидент привлек внимание многих общественников — так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина у себя в Telegram-канале поинтересовалась, служил ли блогер (Екатерина назвала его «инфомошенником» и «драчуном») в армии. И вскоре дала ответ — нет, не служил.

Мизулина выложила видеофрагмент интервью от 2018 года, в котором Литвин рассказывал, что купил военный билет за 330 тысяч рублей. Следом общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием проверить блогера.

«В целом нужно привлекать таких лиц к административной ответственности, — цитирует SHOT председателя движения «Ветераны России» и добровольца СВО Ильдара Резяпова. — По хулиганским действиям их стоит отправлять в зону СВО, чтобы они понимали, что такое настоящая ответственность».

Также о ситуации высказался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин: «Он сам это говорит на видео, никто за него не говорит. Что это значит? Что был сговор, в который вошли две стороны — как Литвин, так и тот, кто ему помогал приобрести этот билет», — заявил Бородин в комментарии для «РБ Спорт».

Также глава Федерального проекта заявил, что меры уже принимаются — и если вдруг информация подтвердится, то Литвину и его подельникам грозит тюрьма: «Мы сегодня обратились к военному прокурору с просьбой провести заново медкомиссию Литвина, осмотреть его для пригодности к армии. Как практика показывает, когда такие дельцы покупают военные билеты, они таким образом хотят откосить от долга перед Родиной, придумывают болячки, болезни непонятные.

Может, мы ошибаемся и у него есть какая-то врожденная болезнь, которая не позволяет пойти в армию. А если вдруг окажется так, что он здоров и ему выдали билет, здесь могут возбудить уголовное дело, провести проверку по данному факту. К комиссии, которая выдавала билет, тоже могут быть вопросы», — сказал Бородин в комментарии тому же изданию.

Михаил Литвин
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