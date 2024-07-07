Вратарь-герой Кубка России забил на последней секунде и принес 2Drots финал. Киношная развязка в Медиалиге

Отвлекаемся от Евро.

Параллельно с чемпионатом Европы проходят решающие матчи в Медийной футбольной лиге. В субботу там состоялись ответные полуфиналы: в первом противостоянии Broke Boys обыграли Fight Nights, а в другом друг с другом встречались самый титулованный клуб лиги 2Drots и действующий чемпион — «Титан», который победил в первой игре со счетом 2:1.

В ответной встрече до последних секунд держался счет 0:0, но развязка получилась непредсказуемой.

Все началось уже после истечения основного времени матча. В Медиалиге — «чистое» время, 2 тайма по 25 минут, и нет добавленного: игра завершается после выхода мяча за пределы поля. Но есть оговорки: если идет атакующая фаза игры, то арбитр продолжает встречу. В данном случае так и вышло: полузащитник «Титана» Александр Вульфов сфолил недалеко от своей штрафной на Даниле Прошлякове, и был назначен штрафной в пользу 2Drots. Подача с него привела к угловому, который «самураям» также позволили исполнить.

В штрафную на последний «стандарт» прибежал голкипер 2Drots Дмитрий Сычев и забил! Вратарь замкнул головой точную подачу с углового и тут же утонул в объятиях партнеров. Более того, Сычев в этом эпизоде еще и получил повреждение — он столкнулся головой с защитником. Вратарю оказывали помощь, и было не совсем ясно, останется ли он на серию «буллитальти» (пенальти вперемешку с буллитами — выходами один на один). В ней один игрок «Титана» Владислав Сухов отправил мяч выше с 11-метровой, а чуть позже Сычев не дал реализовать буллит Константину Коржу. В итоге 2Drots победили в серии со счетом 4:2 и вышли в финал, где сразятся с Broke Boys.

Дмитрий Сычев — 22-летний воспитанник академии ЦСКА. Те, кто не следят за Медиалигой, могут помнить вратаря 2Drots по матчам FONBET Кубка России летом 2022 и 2023 годов. В прошлом сезоне 2Drots сенсационно прошли трех соперников — «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо», но уступили «Химкам» в 4-м круге. Сычев играл во всех этих матчах и запомнился многочисленными сейвами.

Добавим, что выход в финал Медиалиги означает, что 2Drots и «БроукБойз» примут участие в ближайшем розыгрыше Кубка России.