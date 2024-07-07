Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Кубок Америки
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
ЮФЛ
Гид по Евро
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 00:15

Вратарь-герой Кубка России забил на последней секунде и принес 2Drots финал. Киношная развязка в Медиалиге

Голкипер 2Drots забил гол на последней секунде
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эпизод с голом голкипера Дмитрия Сычева.
Фото Скриншот трансляции
Отвлекаемся от Евро.

Параллельно с чемпионатом Европы проходят решающие матчи в Медийной футбольной лиге. В субботу там состоялись ответные полуфиналы: в первом противостоянии Broke Boys обыграли Fight Nights, а в другом друг с другом встречались самый титулованный клуб лиги 2Drots и действующий чемпион — «Титан», который победил в первой игре со счетом 2:1.

В ответной встрече до последних секунд держался счет 0:0, но развязка получилась непредсказуемой.

Дмитрий Кузнецов. «Хочу работать в профессиональном футболе, но будет подло бросить больного батю». Кузнецов — о 2DROTS и «Енисее»

Все началось уже после истечения основного времени матча. В Медиалиге — «чистое» время, 2 тайма по 25 минут, и нет добавленного: игра завершается после выхода мяча за пределы поля. Но есть оговорки: если идет атакующая фаза игры, то арбитр продолжает встречу. В данном случае так и вышло: полузащитник «Титана» Александр Вульфов сфолил недалеко от своей штрафной на Даниле Прошлякове, и был назначен штрафной в пользу 2Drots. Подача с него привела к угловому, который «самураям» также позволили исполнить.

В штрафную на последний «стандарт» прибежал голкипер 2Drots Дмитрий Сычев и забил! Вратарь замкнул головой точную подачу с углового и тут же утонул в объятиях партнеров. Более того, Сычев в этом эпизоде еще и получил повреждение — он столкнулся головой с защитником. Вратарю оказывали помощь, и было не совсем ясно, останется ли он на серию «буллитальти» (пенальти вперемешку с буллитами — выходами один на один). В ней один игрок «Титана» Владислав Сухов отправил мяч выше с 11-метровой, а чуть позже Сычев не дал реализовать буллит Константину Коржу. В итоге 2Drots победили в серии со счетом 4:2 и вышли в финал, где сразятся с Broke Boys.

Дмитрий Сычев — 22-летний воспитанник академии ЦСКА. Те, кто не следят за Медиалигой, могут помнить вратаря 2Drots по матчам FONBET Кубка России летом 2022 и 2023 годов. В прошлом сезоне 2Drots сенсационно прошли трех соперников — «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо», но уступили «Химкам» в 4-м круге. Сычев играл во всех этих матчах и запомнился многочисленными сейвами.

Добавим, что выход в финал Медиалиги означает, что 2Drots и «БроукБойз» примут участие в ближайшем розыгрыше Кубка России.

Футбол
ФК 2Drots
0
Читайте также
Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после поражения от Испании
Кроос завершил карьеру после вылета Германии в 1/4 финала Евро от Испании
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой
Больше часа мучений, голландский камбэчище и первый полуфинал за 20 лет. Что случилось в матче 1/4 финала Евро Нидерланды – Турция
Орбан рассказал о своих вопросах Путину на встрече в Москве
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хочу работать в профессиональном футболе, но будет подло бросить больного батю». Кузнецов — о 2DROTS и «Енисее»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости