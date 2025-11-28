Тошич заявил, что в ближайшее время получит тренерскую лицензию: «Буду искать варианты, где могу быть полезен»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об обучении для получения тренерской лицензии.

— Чем вы займетесь после ухода из «СКА-Ростова»?

— Скоро мне исполнится 39 лет. Я, к сожалению, уже не молодой. Плюс заканчиваю обучение на тренера, поэтому нужно думать о будущем в другом направлении.

— То есть не будете рассматривать предложения от других медиаклубов, если они поступят?

— Не думаю о других клубах Медиалиги на данный момент. На следующей неделе я получу тренерскую лицензию категории А. И буду искать варианты [работы], где я могу быть полезен в другом формате, а не как игрок, — сказал Тошич «СЭ».



Серб выступал в России в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За этот период на его счету 241 матч, в которых он забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За «СКА-Ростов» 38-летний серб выступал с января по ноябрь 2025 года.