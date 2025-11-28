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Медиалига (МКС)

28 ноября 2025, 17:55

Тошич — об уходе из «СКА-Ростова»: «Благодарен клубу и Басте за возможность поиграть в Медиалиге»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал «СЭ» об уходе из «СКА-Ростова».

— Почему вы решили покинуть «СКА-Ростов»?

— Я очень благодарен «СКА-Ростову» и Басте за возможность поиграть в Медиалиге. Мне понравилось проводить прошедший год в Москве, поддерживать форму и заниматься любимым делом. Это очень интересный формат, немного отличающийся от профессионального футбола. Много интересных правил.

— Но вам понравилась Медиалига?

— Да. Я очень люблю футбол и хотел поддерживать физическую форму. Я люблю Россию и Москву, в которой прожил семь лет во время профессиональной карьеры. А в Медиалиге играл за братский клуб ЦСКА — «СКА-Ростов». Все позитивно, все отлично, — сказал Тошич «СЭ».

Серб выступал в России в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За этот период на его счету 241 матч, в которых он забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За «СКА-Ростов» 38-летний серб выступал с января по ноябрь 2025 года.

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Зоран Тошич
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
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