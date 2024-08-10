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Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:13

Жирков — о переходе Набабкина в Медиалигу: «Такой игрок пригодится любой команде РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России, а ныне игрок и член тренерского штаба ростовского СКА Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход Кирилла Набабкина в клуб.

Ранее стало известно, что 37-летний Набабкин стал игроком медиаклуба. СКА, владельцем которого является известный исполнитель и продюсер Баста (Василий Вакуленко), выступает в медиалиге с сезона-2024.

«Он и до этого с нами тренировался пару раз. Знали, что он будет с нами. Очень квалифицированный игрок, который нас усилит и в обороне, и в атаке. Думаю, если у него наметится какая-то профессиональная команда, то он продолжит играть профессионально. Такой игрок сейчас пригодится любой команде РПЛ. Не спрашивал его о том, планирует ли он завершать карьеру», — сказал Жирков «СЭ».

Набабкин играл за ЦСКА с 2009 по 2024 год. сыграв 324 матча и забив 5 голов. В составе армейского клуба защитник стал 3-кратным чемпионом России, а также трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны. На его счету 5 матчей за сборную России.

Кирилл Набабкин
Юрий Жирков
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
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Набабкин стал игроком ростовского СКА из медиалиги
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