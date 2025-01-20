Защитник Виталий Денисов перешел в «СКА Ростов»

Защитник Виталий Денисов присоединился к «СКА-Ростов», сообщает пресс-служба клуба медиалиги.

«Это большой трансфер и большой успех. Мы значительно укрепимся в игре и покажем на поле серьезное давление. Такие игроки в медиафутболе подчеркивают значимость и масштаб этого народного явления», — цитирует пресс-служба «СКА-Ростов» рэпера и президента клуба Василия Вакуленко (Баста).

37-летний Денисов выступал за «Локомотив», ЦСКА, нижегородский «Спартак», «Днепр», «Крылья Советов», «Рубин», «Ротор», «Томь», «Балтику», а также за узбекистанские «Согдиану», АГМК и «Бухару». Защитник является обладателем Кубка УЕФА и двукратным победителем Кубка, вместе с «Локомотивом» он дважды завоевывал Кубок России, а с армейцами становился чемпионом страны.

За свою карьеру Денисов провел 508 матчей, забил 6 голов и отдал 30 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 50 тысяч евро.