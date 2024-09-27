Защитник «Амкала» Имаев о критике Медиалиги: «Не думаю, что кто-то может и должен ставить себя выше других»

Защитник «Амкала» Руслан Имаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику со стороны футболистов РПЛ в адрес медиалиги.

«Конечно, такое задевает, потому что мы тоже люди. Да, кто-то из нас не дорос до уровня РПЛ, но, тем не менее, в медиалиге есть футболисты, которые там участвовали. Мы все равно все играем в одну любимую игру, поэтому мы все равны. Я не думаю, что кто-то может и должен ставить себя выше других», — сказал Имаев «СЭ».

Ранее голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев называл «бредом сумасшедшего» участие медийных команд в FONBET Кубке России, а полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас заявил, что не считает медиалигу футболом.

Денис Сафронов