Обухов: «В команде все посмеялись над словами Галицкого»

Нападающий медийного клуба ФК «10» Владимир Обухов рассказал, как команда отреагировала на слова президента «Краснодара» Сергея Галицкого, который назвал их «клоунами».

«Конечно, в команде все посмеялись, но мы понимаем подбор игроков нашей команды. Все ребята практически поиграли на хорошем уровне. Многие играли во Второй лиге, кто-то в ФНЛ, а есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов», — цитирует «РБ Спорт» Обухова.

В субботу, 7 сентября, ФК «10» в товарищеском матче проиграл «Краснодару» — 2:4.