VK Видео покажет матчи нового кубкового турнира Winline медийной футбольной лиги

Пользователи VK Видео увидят новый кубковый формат медийной футбольной лиги в прямом эфире.

На платформе пройдут трансляции более 80 матчей нового турнира.

Пользователи VK Видео увидят трансляций матчей, обзоры, включения из студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками, шоу-конференции с разборами основных ярких моментов турнира и челленджами представителей всех команд. Ролики будут размещены в официальном сообществе медиалиги, а также на платформе VK Видео — в специальной вкладке «Медиалига» раздела «Спорт».