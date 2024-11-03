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Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:15

VK Видео покажет финал Кубка медиалиги между «Амкалом» и 2Drots

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VK Видео покажет трансляцию финала Кубка медийной футбольной лиги, в котором сыграют «Амкал» и 2Drots.

Финальный матч состоится 9 ноября на стадионе «Газпром Арена».

В полуфиналах нового кубкового турнира 2Drots победили «Родину Медиа», в «Амкал» переиграл клуб «Титан».

«Амкал» и 2Drots являются первыми медийными клубами в истории, а болельщики называют их дерби «главной битвой медиафутбола в России». Клубы уже встречались в этом розыгрыше Кубка медиалиги — в первом туре группового этапа победу с минимальным счетом 1:0 одержала команда 2Drots.

ФК 2Drots
ФК Амкал
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