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Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:40

Дьяков поддержал Дзюбу в конфликте с игроком «Амкала»: «Во дворе и по башке могут настучать»

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Бывший защитник сборной России по футболу и тренер команды медиалиги «Броук Бойз» Виталий Дьяков в комментарии «СЭ» отреагировал на конфликт футболиста «Амкала» Антона Карпова (Чужого) и Артема Дзюбы в финале «Т-Лиги уличного футбола».

«Тут надо на всю ситуацию смотреть, турнир как называется? «Уличный футбол», правильно? Во дворе и по башке можно настучать. Мы все росли во дворах, и у всех случаи разные были. Никто не говорит, что перед Дзюбой должны танцевать и приклоняться. Моя команда тоже играла против него, и мы с уважением к нему, он — к нам», — сказал Дьяков «СЭ».

Артем Дзюба. Дзюба опять в центре скандала: пнул сзади форварда «Амкала», чем сорвал матч. Соперники отказались играть

В ходе игры у Дзюбы произошел конфликт с игроком «Амкала» Антоном Чужим. После словесной перепалки экс-форвард сборной России пнул соперника сзади. Футболисты «Амкала» потребовали красной для нападающего, однако арбитр воздержался от удаления.

По словам Дьякова, Карпов известен своим недисциплинированным поведением и нередко получал желтые и красные карточки в матчах Медиалиги.

«Просто надо знать того игрока, его действия на поле, провокации, как он себя ведет. Вечно что-то делает исподтишка, не следит за своим языком. Это не только мое мнение. Поверьте мне, каждый бы себя так на месте Артема повел, а кто-то, может, еще жестче», — добавил Дьяков.

35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента с июля нынешнего года. Его последней командой был столичный «Локомотив», который он покинул в связи с окончанием контракта.

Александр Абустин

Артем Дзюба
Виталий Дьяков
Футбол
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