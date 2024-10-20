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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:20

В медиалиге заявили, что у полиции не было вопросов к лиге после инцидента с Литвиным

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Технический директор медийной футбольной лиги (МФЛ) Дмитрий Кортава в комментарии «СЭ» рассказал о последствиях для лиги от инцидента с блогером Михаилом Литвиным.

Матч МФЛ между LitEnergy и СКА проходил на стадионе «Москвич». Во время игры известный болельщик ЦСКА по прозвищу «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка. 12 октября Литвин был арестован на двое суток.

«От полиции к нам не было вопросов с точки зрения безопасности. Но нам не надо, чтобы к нам кто-то приходил, потому что мы сами умеем делать выводы и работу над ошибками, чтобы такие ситуации не повторялись. В первую очередь, мы сами себя спрашиваем, что мы сделали не так, и почему это произошло.

Поэтому тут нет такого, что петух тебя в одно место клюнул, и ты пошел что-то делать. Каждый день мы думаем над тем, как мы можем улучшить процесс. Медиалига — рыночный турнир. И если у тебя нет людей, то проект умирает. Поэтому всегда надо улучшаться, придумывать что-то новое и удивлять», — сказал Кортава «СЭ».

 

Футбол
Михаил Литвин
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