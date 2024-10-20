В медиалиге сообщили, что ЧМ по медиафутболу может пройти в феврале 2025 года

Технический директор медийной футбольной лиги (МФЛ) Дмитрий Кортава в комментарии «СЭ» рассказал подробности предстоящего чемпионата мира по медиафутболу.

«В идеальном варианте турнир хотим провести в конце февраля 2025 года. Он пройдет в ОАЭ — это удобный хаб для того, чтобы добираться со всех точек земли. В каких городах пройдет чемпионат? Не только Дубай и Абу-Даби, собираемся раскинуться по всем Эмиратам. Примут участие команды из Европы, Америки, Азии, Африки — со всего мира», — сказал Кортава «СЭ».

МФЛ была основана в 2022 году. С того же года ставшие лучшими по итогам сезона медиафутбольные клубы допускаются до участия в Кубке России среди профессиональных команд.