Уведомления
Медиалига (МКС)

12 мая, 13:38

В медиалиге создали ретроформу и масштабно отметили тур Победы

Алина Савинова

В медиалиге рассказали о событиях, которые прошли в рамках 4-го тура, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как отмечает пресс-служба лиги, все команды выходили на поле в ретроформе. Каждый матч начинался с минуты молчания, а на трибунах играли военные песни. Также игроки делились историями героев своих семей в рамках рубрики «Бессмертный полк».

«Эти два дня были пропитаны благодарностью дедам и прадедам за их подвиги! Хотим поблагодарить каждого, кто организовывал, принял участие и просто разделил с нами этот тур памяти о великом подвиге нашего народа! Никто не забыт! Ничто не забыто!» — говорится в сообщении медиалиги.

Матчи 4-го тура медиалиги проходили 10-11 мая. Всего проведено восемь игр.

Источник: https://t.me/WinlineML/16838
