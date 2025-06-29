В медиалиге пообещали прислушаться к советам Александра Медведева: «Ждем его возвращения»

Президент медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева о турнире.

«Александр Иванович — большой друг лиги. Мы всегда с радостью ждем его как в статусе гостя, так и в статусе участника. Согласны со всем, что он говорит. Если говорить про «возвращение к истокам», то мы подыщем форматы, в которых Александру Ивановичу было бы комфортно и в статусе руководителя клуба, и в статусе участника на поле. Ждем его возвращения и прислушиваемся к советам наших более опытных спортивных менеджеров», — сказал Осипов «СЭ».

Ранее 69-летний Медведев выступал в медиалиге за «Чисто Питер».