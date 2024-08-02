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Сегодня, 10:10

В медиафутбольном клубе «Амкал» не планируют заявляться во вторую лигу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Основатель медийного клуба «Амкал» Герман Попков заявил, что клуб не хочет заявляться во вторую лигу, чтобы не превращать футбол в рутину.

«Во вторую лигу у нас нет большого желания заявляться, потому что не видим себя там, — цитирует Попкова ТАСС. — Не хочется наш медиафутбольный вайб превращать в рутину. Поэтому в медийном футболе комфортно. Но Кубок России воспринимается как Лига чемпионов, где каждый матч может быть последним. Сразу на вылет, в таком формате интересно играть. Но гладкий чемпионат не доставит большого удовольствия».

«Амкал» в третий раз участвует в FONBET Кубке России, лучшим результатом команды является выход в третий раунд пути регионов.

1 августа «Амкал» в Москве обыграл «Коломну» со счетом 8:1 в матче первого раунда пути регионов. В следующем раунде команда в гостях встретится со столичным «Велесом».

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Амкал
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