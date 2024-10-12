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Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:10

В Госдуме заявили, что драка с участием Литвина может привести к закрытию Медиалиги

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» высказался об инциденте на матче 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростовом».

Известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес российского блогера и стримера Михаила Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

«После этого, конечно, могут рассматриваться варианты регулирования любительского спорта. Основателям медийной лиги надо внимательно отнестись к данному инциденту, ведь на ровном месте проект может быть закрыт и все, ведь кто-то спровоцировал на данный инцидент. Нужно более четко прописать регламент: что можно, что нельзя, какая ответственность будет. Но, в любом случае бить морды — это точно нарушение законодательства. За это может быть принята административная, а в особых случаях, и уголовная ответственность», — сказал Свищев «СЭ».

Депутат Госдумы РФ также отметил, что данный инцидент может сказаться и на карьере Литвина.

«Я не знаю, чем они думали, нужно думать своей головой, ведь уже были инциденты, когда за рукоприкладство страдали очень известные, медийные, спортивные личности. Это инцидент, который может повлиять на закрытие такого красивого проекта, как медийная лига. Тем более, Литвин — известный человек, и этот инцидент может повлиять и на его будущую карьеру. Считаю, что основателям нужно очень внимательно разобраться, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись для болельщиков, которые, действительно любят этот проект. Он очень классный, яркий, мне он очень нравится. Но если это закончится тем, что на трибунах будут провокации, притом, что некоторые медийные матчи собирают больше людей, чем игры регулярного чемпионата России, то хороший проект можно просто потерять и закрыть», — добавил Свищев.

Денис Сафронов

Дмитрий Свищев
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