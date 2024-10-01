В ФК «10» заявили, что Рыбус будет получать меньше полумиллиона рублей в месяц

Директор медиафутбольного клуба «10» Александр Чирин в комментарии «СЭ» раскрыл финансовые условия контракта польского защитника Мацея Рыбуса.

«В наших переговорах вопрос денег был совсем не приоритетным. Сторона Мацея даже не запрашивала каких-то определенных денег, принципиально важны были режим и условия, в которых будет работать футболист. Зарплата больше полумиллиона рублей в месяц? Нет, конечно! Его зарплата не выходит за рамки возможностей нашего клуба, никаких эксклюзивных условий для Мацея выделено не было. Опять же, деньги приоритетом не были», — сказал Чирин «СЭ».

35-летний Рыбус ранее играл за «Рубин», который покинул в июле 2024 года. За казанский клуб поляк провел 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также Рыбус известен по выступлениям за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и французский «Лион».

Во вторник, 1 октября, было объявлено о его переходе в медиафутбольную команду «10».

(Дарик Агаларов)