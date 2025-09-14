В «Банке» рассказали, что Нани парился в русской бане

Защитник медиафутбольного клуба «Банка» Андрей Косоруков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о видео чемпиона Европы в составе сборной Португалии Нани с пивом.

Ранее пресс-служба «Банки» опубликовала видео, где Нани принес в раздевалку команды российское пиво и раздал партнерам по команде.

— Сколько пива выпил Нани?

— Честно, он приехал и говорит: «Друзья, у нас в отеле вообще есть тренажерный зал?» Заказал себе апельсиновый сок, попарился в баньке и сегодня свежий забил гол.

Нани дебютировал за «Банку» в матче 3-го тура Кубка лиги против «Амкала» 14 сентября.