В агентстве Алли назвали фейком новость о переходе англичанина в «Титан»

Агент Паоло Фигура, представляющий интересы экс-полузащитника сборной Англии Деле Алли, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Сейчас он в Комо. На некоторое время Деле Алли будет с «Комо». «Титан»? Фейковые новости», — сказал Фигура «СЭ».

Ранее об интересе медиафутбольного клуба «Титан» к полузащитнику сообщал Legalbet.

28-летний Алли находится без клуба с июля 2024 года после ухода из «Эвертона». На его счету 37 матчей и 3 гола за сборную Англии.