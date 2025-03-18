Футбол
18 марта, 13:59

Умер экс-форвард медиафутбольного клуба «Чисто Питер» Марков

Даниил Аршавский

Бывший нападающий медиафутбольной команды «Чисто Питер» Сергей Марков скончался в возрасте 28 лет, сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент причина смерти спортсмена не сообщается.

«Марков был настоящим человеком. Он всегда был рядом. Душа компании, весельчак, наполняющий каждого своим позитивом. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сережи», — написала пресс-служба «Чисто Питера» в Telegram.

Источник: https://t.me/chisto_mfc/7854
