Умер экс-форвард медиафутбольного клуба «Чисто Питер» Марков

Бывший нападающий медиафутбольной команды «Чисто Питер» Сергей Марков скончался в возрасте 28 лет, сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент причина смерти спортсмена не сообщается.

«Марков был настоящим человеком. Он всегда был рядом. Душа компании, весельчак, наполняющий каждого своим позитивом. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сережи», — написала пресс-служба «Чисто Питера» в Telegram.