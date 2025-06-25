Футбол
25 июня, 16:00

Тренер 2DROTS ответил на критику Луневым медиафутбола: «Для меня такое странно»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Смирнов в интервью «СЭ» ответил на критику медиафутбола со стороны вратаря «Динамо» Андрея Лунева.

— Другой обладатель Кубка Азербайджана Андрей Лунев играет за «Динамо» и не раз не самым лестным образом отзывался об играх медиакоманд против профессиональных. Как относитесь к таким заявлениям?

— Для меня такое странно, потому что в любом случае это популяризация футбола. У медиалиги сейчас большая армия болельщиков. Это трудно отрицать. Почему бы вот этим матчем не заинтересовать аудиторию, не вызвать дополнительный интерес? Повторюсь, любая популяризация футбола — через медиалигу, РПЛ или ФНЛ — это хорошо. Чем больше люди говорят о футболе в целом, тем больше потенциальных болельщиков, детей, которые пойдут в спортивные школы. А матчи профессионалов и медийщиков обсуждают. Странно слышать, что это никому не интересно или никому не нужно. Даже если вспомнить предыдущие подобные игры, то был большой ажиотаж, собиралось много болельщиков.

— Перед подобными матчами всегда много пикировок, треш-тока и жарких комментариев. Как относитесь к этому атрибуту медиафутбола?

— Достаточно спокойно отношусь. В треш-токе лично я никогда не участвовал, но если разными способами поднимается интерес к игре, то, считаю, это нормально. Если треш-ток в пределах разумного, конечно.

26 июня «Динамо» проведет товарищеский матч против 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 (мск). Игру покажет «VK Видео».

Футболисты 2DROTS на&nbsp;тренировке &laquo;Динамо&raquo; и&nbsp;Дмитрий Смирнов.«Хочется доминировать в матче с «Динамо». Интервью нового главного тренера 2DROTS

Андрей Лунев
Дмитрий Смирнов
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • Симон Вирсаладзе

    Пусть дротит дальше, не отвлекайте человека

    26.06.2025

  • Вообще не понятно, что такое эта медиалига, если честно. С парнями во дворе вполне поиграть можно. Они, кстати, самоотверженно играют.

    25.06.2025

  • rashton22

    какая чушь эти задроты. Кому это надо?

    25.06.2025

  • Степочкин

    Ну это как пилоту Формулы 1 гонять с пилотами низших лиг. Где-же тут кайф? Правильно человек ниже написал: если вы такие умные и вам в кайф популиризировать футбол подобным образом, то сыграйте с женской командой или с клубом из какого-нибудь колхоза или школы № 145 - это будет примерно то же самое, что клуб РПЛ будет играть с клубом Медиалиги. Поддерживаю Лунева.

    25.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Почему бы задроту для популяризация футбола не сыграть с женской командой?С ветеранами?А если в играх с вами игрок,купленный за млн зелени получит травму и пропустит полгода?Вы же выходите биться,мастерства у вас на копейку!Кому вы нужны?Играйте со сборной деревни-это ваш уровень!Можете с Барселоной!Больше таких игр не будет!

    25.06.2025

