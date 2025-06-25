Тренер 2DROTS ответил на критику Луневым медиафутбола: «Для меня такое странно»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Смирнов в интервью «СЭ» ответил на критику медиафутбола со стороны вратаря «Динамо» Андрея Лунева.

— Другой обладатель Кубка Азербайджана Андрей Лунев играет за «Динамо» и не раз не самым лестным образом отзывался об играх медиакоманд против профессиональных. Как относитесь к таким заявлениям?

— Для меня такое странно, потому что в любом случае это популяризация футбола. У медиалиги сейчас большая армия болельщиков. Это трудно отрицать. Почему бы вот этим матчем не заинтересовать аудиторию, не вызвать дополнительный интерес? Повторюсь, любая популяризация футбола — через медиалигу, РПЛ или ФНЛ — это хорошо. Чем больше люди говорят о футболе в целом, тем больше потенциальных болельщиков, детей, которые пойдут в спортивные школы. А матчи профессионалов и медийщиков обсуждают. Странно слышать, что это никому не интересно или никому не нужно. Даже если вспомнить предыдущие подобные игры, то был большой ажиотаж, собиралось много болельщиков.

— Перед подобными матчами всегда много пикировок, треш-тока и жарких комментариев. Как относитесь к этому атрибуту медиафутбола?

— Достаточно спокойно отношусь. В треш-токе лично я никогда не участвовал, но если разными способами поднимается интерес к игре, то, считаю, это нормально. Если треш-ток в пределах разумного, конечно.

26 июня «Динамо» проведет товарищеский матч против 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 (мск). Игру покажет «VK Видео».