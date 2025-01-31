Тошич стал игроком медиаклуба «СКА-Ростов»

Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич стал игроком клуба Медиалиги «СКА-Ростов», сообщает пресс-служба команды из Ростова-на-Дону.

В составе ЦСКА серб выступал с 2010 по 2017 год. За этот период на его счету 241 матч, в которых он забил 47 гола и отдал 41 резльтативную передачу. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Помимо ЦСКА, 37-летний Тошич выступал за «Партизан», «Кельн», «Манчестер Юнайтед», «Тобол» и «Ламию».

«СКА-Ростов» лишился профессионального статуса по решению владельца клуба Василия Вакуленко (Баста) и с января 2024 года выступает в Медиалиге.