Тошич рассказал, почему решил возобновить карьеру в Медиалиге

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич рассказал, почему решил возобновить карьеру в Медиалиге.

— Зоран, расскажи, почему решил возобновить карьеру? Что за идея с Медиалигой?

— Во-первых, я очень скучал по Москве и хотел вернуться сюда. Когда поступило предложение от «СКА-Ростов», я пообщался с со своими бывшими партнерами из этой команды, с руководителями этой команды. Решил принять этот вызов и очень рад этому. «СКА-Ростов» и ЦСКА — это братские команды.

— На сколько тебя хватило бы сейчас? Малуда отыграл 10 минут [за медиафутбольный клуб Fight Nights]...

— Думаю, меня тоже сейчас хватило бы на 10 минут. Но пройдут сборы с командой и там уже посмотрим.

— То есть это не рекламная история, а полноценно заключишь контракт с командой и будешь тренироваться?

— Да-да, конечно.

37-летний серб выступал в России в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За этот период на его счету 241 матч, в которых он забил 47 гола и отдал 41 резльтативную передачу. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.