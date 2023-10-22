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Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:10

«Титан» впервые в истории стал чемпионом медиалиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алишер Рахимов.

«Титан» обыграл Broke Boys в финале медийной футбольной лиги (МФЛ) — 1:1 (буллиталити — 4:3). Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», построенном к чемпионату мира-2018.

Счет открыл капитан Broke Boys Илья Давыдов, забив головой с углового в конце второго тайма. Когда основное время матча истекло, форвард Алишер Рахимов мог выбить мяч в аут, чтобы его команда одержала победу (в МФЛ играют чистое время — 2 тайма по 25 минут, а матч завершается после выхода мяча в аут), но не сделал этого. «Титану» удалось сохранить мяч в игре и сравнять счет благодаря голу Никиты Кашаева после розыгрыша углового.

В серии буллиталити (в МФЛ жребием определяют пробивается пенальти или выход один на один) точнее оказались игроки «Титана» — 4:3. Московский клуб впервые в своей истории стал чемпионом МФЛ.

Ранее на этом же стадионе «Эгриси» в матче за третье место победил команду Fight Nights (1:1, буллиталити — 4:3).

Футбол
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