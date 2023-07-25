Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Саудовская Аравия
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:25

Сычев считает, что медиафутбол в России утратил изначальное предназначение

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев заявил, что медиафутбол в России утратил изначальное предназначение.

«В нынешнем виде медиафутбол мне не совсем интересен, — сказал Сычев ТАСС. — Там играют 18-19-летние ребята, которые уже либо закончили, либо близки к завершению карьеры, но еще пытаются что-то доказать. Должна быть другая история — должно играть больше медийных людей. Сейчас все превращается в профессиональный футбол, словно вторая лига».

В FONBET Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды из медиалиги: 2DROTS, «Родина Медиа» и «Амкал».

В прошлом году в Кубке была введена система «Double Elimination». Турнир делился на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов».

Источник: ТАСС
Дмитрий Сычев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК 2Drots
ФК Амкал
1
Читайте также
«Я засыпала в метро с гематомами, а Тутберидзе говорила — я халтурила». Откровенная Загитова у Максима Транькова
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
Грузовик с туристами упал в труднодоступном месте на Алтае
СК предъявил окончательное обвинение Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге
Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бояринцев: «Думаю, Павлюченко до 50 лет может спокойно играть в медиалиге»
Новости
RSS RSS
Все новости