Суд арестовал Литвина на 13 суток за нападение на фаната СКА во время матча медиалиги

Суд вынес решение арестовать блогера Михаила Литвина на 13 суток за инцидент с дракой во время матча медиалиги между «СКА-Ростовом» и LitEnegry, информирует Telegram-канал Baza.

Встреча между LitEnergy и СКА проходила на стадионе «Москвич». Во время игры известный болельщик ЦСКА по прозвищу «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

В конечном итоге Литвин был задержан на двое суток, на него был составлен протокол о мелком хулиганстве.