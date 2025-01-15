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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:00

Создатель «Родины Медиа» рассказал о переговорах по участию Промеса в Суперкубке МФЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Создатель команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с нападающим «Дубай Юнайтед» Квинси Промесом.

Ранее президент МФЛ Николай Осипов заявил, что в Суперкубке оиги за «Родину Медиа» может сыграть Квинси Промес, а за Fight Nights могут выступить Кларенс Зеедорф и Бакари Санья.

«Когда приедем в Дубай, то уже на месте встретимся с Промесом и обсудим его возможное участие в турнире. У нас состоялся разговор с руководством клуба Квинси, с «Юнайтед» из Дубая. Они сказали, что это все обсуждаемо. На данный момент не связывался с игроком. Сделаем это в Дубае», — сказал Тарасов «СЭ».

Семь команд сыграют в Суперкубке медиалиги в Абу-Даби. Первый этап: участвуют «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа» и Fight Nights. Победитель пройдет в финальный раунд к «Броукам», 2Drots и «Амкалу».

31 января стартует предварительный раунд, пары 1/2 финала определятся жеребьевкой. Победители выйдут в малый финал, который состоится 2 февраля. 5 февраля состоятся полуфиналы основного раунда, финал — 8 февраля.

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