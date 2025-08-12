Смолов стал игроком Broke Boys

Нападающий Федор Смолов стал игроком медийной команды Broke Boys.

«Хотим поприветствовать Смолова в рядах нашей команды! Очень надеемся, что Федя побьет все рекорды и останется доволен пребыванием в команде! Побольше голов, и без травм!» — говорится в Telegram-канале клуба.

В первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России Broke Boys обыграла «Орел» со счетом 3:2. Во втором раунде команда на выезде сыграет с «Авангардом». 35-летний форвард подтвердил, что примет участие в матче.

В сезоне-2024/25 Смолов вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. На его счету 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 4 результативными передачами. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что футболист покинул команду.