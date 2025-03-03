Щербак: «Погруженность Азамата Мусагалиева в процессы работы ФК «10» мне точно не мешала»

Тренер Владимир Щербак прокомментировал свою отставку из медийного ФК «10».

«Только что сказал команде слова благодарности за совместную работу. Больше не работаю в «десятке». Так бывает, работа у тренера такая. Все хорошо, расстались, пожав друг другу руки. Буду переживать за ребят, и желаю им в сезоне добиться желаемого результата. Спасибо фанатам за поддержку и отдельно хочу еще отметить работу Азамата Тахировича (Мусагалиева). Он очень много делает для команды, его работа и забота о клубе не должны пройти даром. Его погруженность в процессы работы клуба мне точно не мешала. Раз не было итогового результата, руководство вправе принимать решение. Все причины отсутствия результата всегда в первую очередь ищу в себе», — цитирует Щербака Legalbet.ru.

Щербак возглавил ФК «10» в декабре 2024. Ранее он работал с «Тосно», «Текстильщиком», «Ладой-Тольятти», «Чертаново», а также с юношеской сборной России.