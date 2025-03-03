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Медиалига (МКС)

3 марта 2025, 21:19

Щербак: «Погруженность Азамата Мусагалиева в процессы работы ФК «10» мне точно не мешала»

Сергей Ярошенко

Тренер Владимир Щербак прокомментировал свою отставку из медийного ФК «10».

«Только что сказал команде слова благодарности за совместную работу. Больше не работаю в «десятке». Так бывает, работа у тренера такая. Все хорошо, расстались, пожав друг другу руки. Буду переживать за ребят, и желаю им в сезоне добиться желаемого результата. Спасибо фанатам за поддержку и отдельно хочу еще отметить работу Азамата Тахировича (Мусагалиева). Он очень много делает для команды, его работа и забота о клубе не должны пройти даром. Его погруженность в процессы работы клуба мне точно не мешала. Раз не было итогового результата, руководство вправе принимать решение. Все причины отсутствия результата всегда в первую очередь ищу в себе», — цитирует Щербака Legalbet.ru.

Щербак возглавил ФК «10» в декабре 2024. Ранее он работал с «Тосно», «Текстильщиком», «Ладой-Тольятти», «Чертаново», а также с юношеской сборной России.

Источник: Legalbet.ru
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