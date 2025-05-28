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Медиалига (МКС)

28 мая 2025, 09:15

Сборная медиалиги может сыграть матч с «Сантосом» в июне

Александр Абустин
корреспондент

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал о возможных матчах сборной МФЛ.

— Осенью было много разговоров о возможном матче между сборными России и медиалиги. Как вы смотрели на эту ситуацию?

— Мне кажется, что риторика была неправильная. Мы с удовольствием были готовы погрузиться в подобного рода взаимодействие и сделать из этого праздник футбола. Со стороны некоторых представителей сборной России и РФС это вызывало отрицание. Мы — люди, которые умеют слышать, и понимаем, что если нет единогласного решения и желания подарить этот праздник футбола тем, кто любит нас и сборную, то мы просто продолжим делать свою работу и расти дальше. Чтобы в тот момент, когда эта идея появится снова, мы были готовы. Пока не вижу смысла это обсуждать, раз нет встречной заинтересованности. Сейчас мы в поиске международных соперников и партнеров. Нас ждали и ждут «Каракас», «Сантос», а также несколько больших клубов в Китае. Вопрос только в том, чтобы уместить это в календарь лиги.

— С «Сантосом» какая договоренность?

— У нас на 19 июня стоит дата приглашения. Сейчас стараемся найти бюджет. Мы как коммерческая структура в некоторых вещах зависим от партнеров. Ищем спонсоров на реализацию не только потребностей лиги, но и моих личных проектов. Мне важно, чтобы контора была солидной. Чтобы мы как лига не теряли лицо, а сборная страны имела тех партнеров, которых не стыдно нанести рядом с триколором.

Ранее Осипов заявлял о договоренности провести матч с «Сантосом» в июле.

Дани Алвес и&nbsp;Николай Осипов.«Нас ждут «Сантос» и большие клубы в Китае». Осипов — о чемпионате мира по медиафутболу и Дани Алвесе

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Николай Осипов
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