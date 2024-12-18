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Сегодня, 16:45

РФС на полгода условно отстранил от футбола экс-директора «СКА Ростов-на-Дону» Панченко

Руслан Минаев
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Бывший заместитель генерального директора «СКА Ростов-на-Дону» Виктор Панченко отстранен РФС на полгода условно от осуществления футбольной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Для функционера установлен 3-месячный испытательный срок. По итогам заседания комитета по этике РФС Панченко также вынесено замечание.

61-летний руководитель занимает свой пост с 2023 года. Ранее он работал в ростовском клубе с 2019 по 2021 год.

ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Виктор Панченко
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