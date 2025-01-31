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Сегодня, 08:08

Промес может сыграть за медиакоманду «Родина Медиа» на турнире в ОАЭ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Родины Медиа» Александр «T-killah» Тарасов рассказал, что экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес может сыграть за медиакоманду на турнире в Абу-Даби.

«Первую игру он точно пропустит, так как играет 1 февраля за дубайский ФК «Юнайтед»! Дай бог, мы проходим в 1/4 финала. Тогда есть большая вероятность, что мы его увидим в составе «Родины Медиа». И после этого можно будет говорить о договоренностях», — цитирует «РБ Спорт» Тарасова.

33-летний голландский нападающий Промес находится в ОАЭ с февраля прошлого года. Он был задержан после окончания тренировочного сбора «Спартака», за который он играл с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год.

Ему запрещено покидать страну до окончательного решения по поводу его экстрадиции. На родине футболист приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом.

Источник: «РБ Спорт»
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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