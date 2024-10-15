Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Казахстан
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:54

Президент медиалиги заявил, что Мизулина может посетить игру команды Литвина

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент медиалиги Николай Осипов рассказал «СЭ», когда глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина может посетить матч лиги.

«Если у нее получится и будет свободное время, то она, естественно, к нам приедет. Предполагаю, что логичным будет ее визит на матч «Родина Медиа» — LitEnergy, где играет команда Миши [Литвин], вокруг которого вся ситуация шумела. Будет ли она или нет, я думаю, мы узнаем лишь в день игры, потому что Екатерина Михайловна — человек занятой, человек с огромным количеством дел, куда более важных, чем визит на матч медиалиги», — сказал Осипов «СЭ».

Также президент медиалиги высказался, будут ли усилены меры безопасности.

«Нет, мы, в отличие от наших некоторых коллег, не занимаемся популизмом. Меры, обеспечивающие безопасность матча, будут точно такие же, как и обычно. Мы как работали добросовестно и качественно с точки зрения в первую очередь зрителей и участников лиги, так и будем продолжать это делать», — добавил Осипов.

Ранее Мизулина в своем Telegram-канале сообщила о желании посетить матч медиалиги после инцидента с конфликтом владельцев команд «СКА-Ростов» и LitEnergy — исполнителя и продюсера Басты (Василия Вакуленко) и блогера Михаила Литвина.

Дарик Агаларов

Читайте также
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Россиянин Эйдельштейн снялся в американском фильме «Анора»
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости