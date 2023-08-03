Президент Медиалиги заявил, что хотел бы видеть Дзюбу и Слуцкого в МФЛ

Президент Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов заявил, что хотел бы видеть нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу и экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого в медийном футболе.

«Финального решения ни у Артема, ни у Леонида Слуцкого пока нет. Нет по причине того, что партнер, с которым этот диалог строился, не сильно верит в перспективу этой команды или не сильно верит в проект. Все знают, насколько большие личности что Артем, что Леонид Викторович. Дзюбу знает весь мир, Леонида Викторовича знает весь футбольный и профессиональный мир. Когда эти два человека изъявляют желание и готовность создать команду, я считаю, что те люди, к которым они приходят первыми, не могут отреагировать на эту историю не заинтересованно. Железной вероятности того, что эта команда будет участвовать в четвертном сезоне пока у меня нет», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

В FONBET Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды из медиалиги: 2DROTS, «Родина Медиа» и «Амкал».

В прошлом году в Кубке была введена система Double Elimination. Турнир делился на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов».