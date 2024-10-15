Президент Медиалиги: «Джикия может сделать прикольную команду в шестом сезоне»

Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что защитник «Химок» Георгий Джикия может в будущем создать собственную команду в турнире.

«Возможно ли возвращение Соболева и Джикии? Соболева — вряд ли. Если он и вернется, то только в цветах «Чисто Питера». Думаю, Александр Иванович Медведев не разрешит ему выступать ни за кого, кроме команды с берегов Невы. Георгий Джикия может с кем-то из Медиалиги сделать прикольную команду в шестом сезоне. Разговоры есть. У меня с друзьями, представителями Георгия Джикии есть разговор на предмет того, чтобы они объединились и сделали команду», — приводит «РБ Спорт» слова Осипова.

Джикия и Александр Соболев были президентами медиафутбольного клуба «Бей Беги». В октябре 2023 года команда прекратила свое существование.