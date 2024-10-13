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Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:10

Президент медиалиги сообщил, что Литвин раскаялся за драку на матче

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в комментарии «СЭ» сообщил об окончании конфликта между командами LitEnergy и СКА после драки с участием блогера Михаила Литвина.

«Безусловно, история с Мишей не красит ни Литвина, ни нас, как площадку, на которой это произошло. Но со всех сторон: со стороны Миши — раскаяние, с нашей стороны — реакция и дисквалификация, потому что такие вещи нельзя пропускать мимо глаз. Кажется, что конфликт максимально исчерпан. Самое главное, что у двух команд друг к другу претензий нет», — сказал Осипов «СЭ».

Матч между LitEnergy и СКА проходил на стадионе «Москвич». Во время игры известный болельщик ЦСКАпо прозвищу «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Футбол
Михаил Литвин
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