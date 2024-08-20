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Медиалига (МКС)

Сегодня, 15:52

Осипов — о благотворительном матче: «Стадион «Спартака» не готов принять нас, альтернативную дату они не предложили»

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Основатель и президент медийной футбольной лиги Николай Осипов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о месте проведения благотворительного матча с целью помощи беженцам из Курской области.

«Стадион «Спартака» технически оказался не готов принять нас и альтернативную дату они не предложили. Поэтому, дабы не повлиять на качество газона и мероприятие, которое запланировано там на 11 сентября, мы ушли в «Лужники». И благополучно сыграем там весь первый тур, в том числе матчи «Амкал» — «2Drots» и «LIT ENERGY» — «СКА-Ростов» в надежде, что туда сможет прийти еще больше людей. Чтобы насладиться футболом и помочь своими 150 рублями пострадавшим в Курске», — сказал Осипов «СЭ».

1 сентября медиалига планировала провести 1-й тур нового чемпионата на стадионе «Лукойл Арена». Планировалось, что вся выручка от продажи билетов и атрибутики будет отправлена на нужды жителей приграничья.

31 августа «Спартак» на своем поле примет «Рубин» в рамках 7-го тура РПЛ. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

Константин Передерий

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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