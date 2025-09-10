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Медиалига (МКС)

10 сентября 2025, 18:09

Президент медиалиги ответил на вопрос о возможном приглашении Роналду в Россию

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Президент медиалиги Николай Осипов поделился с «СЭ» мнением об идее приглашения нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в Россию с помощью Нани.

В среду, 10 сентября, стало известно, что Нани присоединился к медиафутбольной команде «Банка».

«Надеюсь, мы очень тепло пообщаемся при встрече. Убежден, у нас будет время поболтать, в том числе и про Криштиану. Мы планируем снять несколько единиц контента с Нани. Очевидно, что тема Кришитиану будет подниматься. Если все срастется и Нани здесь понравится, то это крутой кейс. Мне кажется, что мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам футбола первой величины», — сказал Осипов «СЭ».

Нани дебютирует за «Банку» в матче 3-го тура Кубка лиги против «Амкала» 14 сентября.

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Криштиану Роналду
Футбол
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