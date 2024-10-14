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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:41

Президент медиалиги Осипов: «Литвин получит дисквалификацию как минимум на полгода»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сроке дисквалификации блогера и президента LitEnergy Михаила Литвина.

«Будет дисквалификация, и точно она будет долгой. Литвин получит дисквалификацию как минимум на полгода. А КДК решит уже, сколько», — сказал Осипов «СЭ».

Литвин был наказан за драку с известным болельщиком ЦСКА Сергеем «Маугли» на матче медиалиги между LitEnergy и СКА. Во время игры фанат выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил болельщика по лицу, после чего началась потасовка.

Ранее стало известно, что после задержания суд арестовал Литвина на 13 суток.

Футбол
Михаил Литвин
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