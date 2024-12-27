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Медиалига (МКС)

Сегодня, 10:45

Президент медиалиги Осипов рассказал о преимуществах матча между сборными России и МФЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» объяснил, почему считает удачной идею возможного матча против сборной России.

— Какой ваш главный аргумент в пользу матча против сборной России?

— Я как человек, понимающий спорт, признаю, что матчи между профессионалами — это другой уровень восприятия мероприятия самими командами и аудиторией. Если мы говорим о том, что сборная России играет с другими сборными, — это важный геополитический момент и сближение стран. Но, повторюсь, для этого есть огромная дипломатическая служба и еще большие профессионалы, нежели представители футбольного комьюнити. Я считаю, что любой спорт и футбол — это в первую очередь зрелище и развлечение для аудитории.

Думаю, что матч сборной МФЛ против сборной России пойдет во благо зрителям. Радовать гражданина России весьма патриотичным и интересным зрелищем — главная задача отечественного спорта. Поэтому когда кто-то говорит, что сборник не может опуститься до уровня медиалиги, то вы, наверное, забываете, друзья, откуда вам платят зарплаты и чьи бюджеты ваши клубы и сборная получает. Это деньги налогоплательщиков и бизнеса.

Когда аудитория голосует за то, что этот продукт интересный, значит, будьте любезны — идите и защищайте цвета страны ради тех, кто приходит на это посмотреть, а не рассказывайте про то, в чем, наверное, особо сильно и не разбираетесь.

Николай Осипов. «На чемпионат мира в 2025 году поедем как сборная России». Интервью президента медиалиги Николая Осипова

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил вероятность проведения товарищеского матча между сборной России в 2025 году менее чем в 10 процентов.

Футбол
Сборная России по футболу
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