Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Лига PARI (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Клубный ЧМ
Сборная России
ЮФЛ
Чемпионат мира 2026
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Бразилия
Казахстан
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Рейтинг УЕФА
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Уведомления
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

6 марта 2025, 15:25

Президент медиалиги Осипов ответил на слова Мизулиной об отношении к медиафутболу

Президент медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной об отношении к медиафутболу.

«Старт нового сезона медиалиги — 19 апреля, а жеребьевка состоится 4 апреля. Естественно, мы пригласим Екатерину Михайловну на большой интересный матч. Будет ли это матч открытия, регулярки, плей-офф или финал — это пока непонятно. Ближе к делу определимся», — сказал Осипов «СЭ».

Также президент медиалиги ответил на вопрос, нет ли у него опасений повторения плохих инцидентов и того, что Мизулиной может что-то не понравиться.

«Нет смысла гадать, что может понравиться, а что нет. Прелесть медиафутбола в том, что он настоящий, искренний. А такие настоящие, искренние эмоции всегда дороже какого-нибудь санкционированного неинтересного матча. Пора перестать воспринимать медиафутбол как нечто маргинальное и из-за инцидента с Мишей Литвиным нет смысла мазать всех одной и той же краской. Думаю, что Екатерина Михайловна прекрасно это понимает и на приглашение от нас на удобное ей время, интересную вывеску, а может даже и локацию, она согласится и придет», — добавил Осипов.

Ранее Мизулина сообщила «СЭ», что обязательно планирует посетить матч медиалиги.

В октябре 2024 года произошел инцидент с конфликтом владельцев команд «СКА-Ростов» и LitEnergy — исполнителя и продюсера Басты (Василия Вакуленко) и блогера Михаила Литвина.

Дарик Агаларов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Николай Осипов
Читайте также
Досрочная отставка позволит Вучичу продолжить карьеру. И вот почему
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Что произошло за ночь 10 июля. Главное
Два велосипедиста разбились за неделю на новой трассе в Москве
Силы ПВО сбили 376 украинских БПЛА над регионами России за ночь
ВФЛА обратилась в CAS на решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мизулина о медиафутболе: «Есть обещание прийти на один из матчей, обсуждаем этот вопрос с руководством медиалиги»

«РЖД» планирует сотрудничать с клубом медиалиги «Тандем Медиа»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости