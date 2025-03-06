Президент медиалиги Осипов ответил на слова Мизулиной об отношении к медиафутболу

Президент медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной об отношении к медиафутболу.

«Старт нового сезона медиалиги — 19 апреля, а жеребьевка состоится 4 апреля. Естественно, мы пригласим Екатерину Михайловну на большой интересный матч. Будет ли это матч открытия, регулярки, плей-офф или финал — это пока непонятно. Ближе к делу определимся», — сказал Осипов «СЭ».

Также президент медиалиги ответил на вопрос, нет ли у него опасений повторения плохих инцидентов и того, что Мизулиной может что-то не понравиться.

«Нет смысла гадать, что может понравиться, а что нет. Прелесть медиафутбола в том, что он настоящий, искренний. А такие настоящие, искренние эмоции всегда дороже какого-нибудь санкционированного неинтересного матча. Пора перестать воспринимать медиафутбол как нечто маргинальное и из-за инцидента с Мишей Литвиным нет смысла мазать всех одной и той же краской. Думаю, что Екатерина Михайловна прекрасно это понимает и на приглашение от нас на удобное ей время, интересную вывеску, а может даже и локацию, она согласится и придет», — добавил Осипов.

Ранее Мизулина сообщила «СЭ», что обязательно планирует посетить матч медиалиги.

В октябре 2024 года произошел инцидент с конфликтом владельцев команд «СКА-Ростов» и LitEnergy — исполнителя и продюсера Басты (Василия Вакуленко) и блогера Михаила Литвина.

Дарик Агаларов