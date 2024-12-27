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Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:15

Президент медиалиги: «Миллион-полтора в месяц — это та цифра моего дохода, к которой можно прийти по итогам 2024 года»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» высказался о заработках лиги.

— Мы затронули тему денег и хотели узнать, сколько зарабатывает лига и через какое время это стало прибыльным делом?

— Жизнь лиги идет и вне соревновательного формата — это расходы на офис, контент. Подготовка чемпионата мира тоже требует средств. И поэтому в целом по году какую-то цифру тоже можно выработать. Но в любом случае 2024 год и вторая половина 2023-го — период, который можно смело назвать работой в плюс.

Если говорить про какой-то формат, масштаб цифр, то это, наверное, несколько десятков миллионов рублей в год до выплаты налогов. В конце концов, мы один из немногих спортивных проектов, который работает «в белую» и платит огромное количество налогов. Миллион-полтора в месяц — это та цифра моего дохода, к которой можно прийти по итогам 2024 года.

Николай Осипов. «На чемпионат мира в 2025 году поедем как сборная России». Интервью президента медиалиги Николая Осипова

Футбол
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