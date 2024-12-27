Президент медиалиги Осипов: «Солд-аут на «ВЭБ Арене» стал событием, которое до сих пор проживаю как важнейшее в 2024 году»

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал о лучшем моменте 2024 года.

«Финал пятого сезона. Вспоминая огромное количество критиков, которые говорили, что все движется под откос, для меня солд-аут на стадионе клуба РПЛ (матч прошел на «ВЭБ Арене». — Прим. «СЭ») стал событием, которое до сих пор проживаю как важнейшее в 2024 году. Я не предполагал, что мы сможем полностью забить стадион. Когда пришло более 30 тысяч на «Газпром Арену», было круто, но на тот момент самым большим сюрпризом был именно солд-аут на финале пятого сезона», — сказал Осипов «СЭ».

В финале пятого сезоны медиалиги Broke Boys обыграли 2Drots со счетом 3:0. Матч прошел на «ВЭБ Арене» и собрал 27 тысяч зрителей.