Президент медиалиги Осипов: «Каждый сезон слышим, что прошли свой пик. И каждый год переубеждаем»

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уровне интереса к турниру.

«Мы каждый сезон слышим от людей извне о том, что мы прошли свой пик. И каждый год переубеждаем их в этом. Уже привык к таким высказываниям и даже не воспринимаю это как какую-то конструктивную критику», — сказал Осипов «СЭ».

Осипов создал Медийную футбольную лигу (МФЛ) в 2022 году. В феврале 2023 года МФЛ организовала свою сборную, главным тренером которой стал Дмитрий Кузнецов.