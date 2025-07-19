Президент ФК «10» Мусагалиев рассказал о своем доходе: «Футбол — это не бизнес, на котором можно заработать»
Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев ответил «СЭ» на вопрос о своем доходе с футбольной деятельности.
— Вы за все время своей футбольной деятельности хоть что-то заработали?
— Нет, я ничего не заработал. Я прекрасно понимаю, что футбол — это не бизнес, на котором можно заработать.
— Футбол — это история в минус?
— Нет, я так не скажу. Это вложения. Наш клуб, действительно находится в некоем финансовом дефиците, но думаю, что все поправимо и получится наладить.
В последнем розыгрыше Медиалиги ФК «10» занял третье место, победив в матче за бронзу «СиндЕкат».
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