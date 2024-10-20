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Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:37

Мусагалиев о матче «Спартака» с ФК «10»: «Болею этой мечтой, но сейчас у красно-белых более важные проблемы»

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Президент медиафутбольного клуба ФК «10», шоумен Азамат Мусагалиев рассказал «СЭ» о своем желании провести матч между его командой и «Спартаком».

— Может, «Спартаку» стоит тоже сыграть против вашей медийной команды? «Краснодар» вот сыграл, и результаты пошли.

— Я думаю, сейчас «Спартак» занят более важными проблемами, чем отвлечение на комиков. Но, конечно, я до сих пор болею этой мечтой — сыграть с любимым клубом. Почему нет?

— Выйдете на поле, если матч случится?

— Нет, я все-таки, как руководитель, отдал бы предпочтение более профессиональным ребятам. Потому что для меня это момент развлечения, а для моих футболистов — это мечта. Я склонен к тому, чтобы каждый занимал свое место.

7 сентября футбольный клуб Азамата Мусагалиева «10» сыграл товарищеский матч с «Краснодаром». «Быки» победили клуб медиалиги со счетом 4:2.

(Дарик Агаларов)

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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