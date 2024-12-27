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Сегодня, 12:00

Президент ФИФА Инфантино будет приглашен на ЧМ по медиафутболу

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» высказался о возможном приглашении главы ФИФА Джанни Инфантино на матч чемпионата мира по медиафутболу.

— Не было ли мысли пригласить президента ФИФА Джанни Инфантино на чемпионат мира по медиафутболу?

— Дело в том, что еще очень много времени до того, как это все получит определенную форму. И, безусловно, мы будем стараться приглашать, рады видеть всех, о ком мы сейчас говорили или о ком еще вспомним в моменте. Конечно, да, но повторюсь — об этом пока не думал.

Николай Осипов. «На чемпионат мира в 2025 году поедем как сборная России». Интервью президента медиалиги Николая Осипова

Первый в истории чемпионат мира по медиафутболу должен пройти в 2025 году в ОАЭ.

Футбол
Джанни Инфантино
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