Егоров — о конфликте Дзюбы и Чужого: «Амкал» повел себя, как мальчики, которых больше не позовут на площадку»

Президент медиафутбольной команды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров в комментарии «СЭ» отреагировал на конфликт футболиста «Амкала» Антона Карпова ( Антон Чужой) и экс-нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в финале Т-лиги уличного футбола.

«Ничего удивительного не произошло. Любой зритель медиалиги знает, как себя ведет Антон Чужой. Он в жизни хороший парень, но на поле его перекрывает.

В эпизоде с Дзюбой было обычное столкновение, а не детский фол. Чужой оскорбил соперника, тот схватил его за шею, и Дзюба пришел и сказал, чтобы Антон следил за языком. На что Чужой его послал и получил в ответ не самый сильный пинок. На мой взгляд, это обычный эпизод для уличного футбола», — сказал Егоров «СЭ».

Егоров также прокомментировал решение «Амкала» уйти с поля в финале Т-лиги.

«Амкал» решил встать в позу. Мне кажется, что нужно было доигрывать, тем более пришли болельщики. «Амкал» повел себя, как те мальчики, которых больше не позовут на площадку, или которые придут с подкреплением. Поведение Дзюбы? Ничего страшного в его поведении не вижу. Его партнера послали, а потом его самого, а в ответ он дал легкий пинок. Это уличный футбол», — сказал Егоров «СЭ».

35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Его последней командой был московский «Локомотив», который форвард покинул в связи с истечением контракта.