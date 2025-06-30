Футбол
30 июня, 11:37

Президент «Амкала» Попков признался в любви к стадиону «Динамо»: «Это родной дом»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент «Амкала» Герман Попков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии с «Динамо».

«Мне очень нравится взаимодействие с «Динамо». Надеюсь, им тоже. Они очень круто работают с болельщиками, работают в медиа, очень круто выступают на футбольном поле. Подписали тренера сборной России. Я болею за «Динамо» достаточно давно. Мне очень приятно сотрудничать с клубом, за который я болею. Для меня «ВТБ Арена» — родной дом. Безумно люблю этот стадион», — сказал Попков «СЭ».

29 июня стало известно, что в FONBET Кубке России сезона-2025/26 сыграют три команды из медиалиги. Право принять участие в соревнованиях получили «Амкал» как победитель Кубка медиалиги и 2DROTS по предложению титульного спонсора турнира.

Третьим участником нового сезона Кубка России среди медийных команд станет победитель или финалист МФЛ — «Синдекат», Broke Boys или «10».

ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
